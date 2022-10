San Mauro: arrestato spacciatore con addosso 44 dosi cocaina

Nei giorni scorsi a San Mauro Mare, gli agenti della squadra mobile di Forlì hanno arrestato in flagranza un cittadino albanese per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo al momento del fermo è stato trovato in possesso di 44 dosi di cocaina, bilancino e 3.300 euro in contanti. Da alcune settimane gli investigatori, sospettando un'attività di spaccio, tenevano d'occhio l'albanese, residente a Bellaria, ma con possibile base logistica a San Mauro Mare, da dove spacciare a favore di numerosi clienti della zona e anche provenienti da Forlì e Cesena.

L'uomo è stato notato spostarsi improvvisamente da Bellaria a San Mauro Mare ed entrare in un albergo del posto, insieme ad altre persone note per la frequentazione degli ambienti legati agli stupefacenti. E' stato deciso pertanto di effettuare un controllo, bloccando lo straniero. Portato in questura l'uomo ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità giustificandole "con i propri problemi di tossicodipendenza e la necessità di procurarsi il denaro necessario per il sostentamento dei familiari". Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.