CRONACA San Mauro: auto a metano prende fuoco, allarme fino a Rimini

Diverse chiamate sono giunte ai Vigili del Fuoco di Rimini e Forlì per l'auto che in mattinata ha preso fuoco a San Mauro, in via Torre, angolo via Rossini. Tanta paura per le fiamme che si sono prigionate dalla Fiat Punto a metano, che si era fermata per un problema meccanico; il timore era che potesse coinvolgere altre auto o le vicine abitazioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, e la Polizia Locale. L'incendio è stato spento, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Nessuna conseguenza per il conducente.

