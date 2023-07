È diventato virale il video di un uomo di San Mauro Pascoli che, infastidito dai rumori in un locale in Via Cavour, è giunto sul posto e ha tagliato alcuni dei tavoli con una motosega. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo sorpreso dei gestori che hanno chiamato i Carabinieri. L'uomo è molto conosciuto nel paese ed è afflitto da problemi psichiatrici.

Il video (dalla pagina Romagnoli, Popolo Eletto)