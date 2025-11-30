EVENTO ISPIRAZIONALE San Patrignano, 29esimo Evolution Forum Day: storie di successi e difficoltà

Un evento ispirazionale che ha visto oltre mille partecipanti. Sul palco dell'Evolution Forum Day, imprenditori, sportivi e artisti hanno raccontato storie di successi e difficoltà, sottolineando l’importanza di vivere una vita piena e consapevole. Tra gli ospiti Valentina Greggio, Stash dei The Kolors, Cristina Scocchia, Amalia Finzi, Fabrizio Donato e Horacio Pagani.

"Sono andato alla Lamborghini - racconta il fondatore di Pagani Automobili - e quando mi ha visto l'ingegnere che mi aveva promesso il lavoro, mi ha detto 'ma io le ho scritto dicendo di non venire, perché c'era una situazione un po' complessa'. Che era comprensibile, ma noi siamo venuti lo stesso e quindi gli ho detto 'guarda lei mi faccia pulire per terra, ma si ricordi che sono venuto a fare la più bella macchina del mondo'. Avevo 27 anni".

"Per noi è riconosciuto per esempio il fatto di fare l'infermiere, di fare il dottore, questo va bene, ma il tecnico no, deve essere uomo - afferma Amalia Ercoli Finzi, prima donna ingegnera aeronautica -. E' l'ultima roccaforte degli uomini. La società deve convincersi che le donne possono fare e devono fare questo tipo di scelte, cioè le materie STEM, perché possono contribuire con la loro capacità a dare una visione diversa, un punto di vista diverso".



I relatori hanno condiviso esperienze di resilienza, sogni realizzati e sfide superate, con un messaggio di motivazione rivolto soprattutto ai giovani della comunità. L’evento si è concluso con oltre mille torce accese, simbolo di speranza e ispirazione.

"È emozionantissimo - racconta Gianluca Spadoni, ideatore dell'evento - perché il format è quello, però gli ospiti sono sempre nuovi. Siamo dentro una comunità che di per sé racconta la rinascita, la resilienza, la ripartenza, i valori, l'impianto di struttura come persona e poi è emozionantissimo perché è la nostra festa, il nostro Natale. C'erano 1300 dei nostri clienti, quindi c'è gente che ti vuol bene, c'è gente che non ti conosce, viene trascinata, però torna a casa con un cuore nuovo e quando cambia il cuore, cambia la vita".



Nel video le interviste a Horacio Pagani (fondatore di Pagani Automobili), Amalia Ercoli Finzi (prima donna ingegnera aeronautica) e Gianluca Spadoni (ideatore dell'evento)

