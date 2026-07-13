SAN PATRIGNANO "San Patrignano il progetto più importante della mia vita", Moratti presenta la sua biografia Nell'auditorium della comunità, oltre mille ragazzi. Sul palco anche Simona Ventura e Roberto Bezzi

"Io ho scritto questo libro perché volevo soprattutto condividere le mie fragilità, le fatiche che ho fatto nella mia vita, sperando che questo possa essere d'aiuto a chi lo legge".

“L'importanza di credere nei sogni”, il nuovo libro di Letizia Moratti, una che nei sogni ci ha creduto davvero. E la sua forza, la sua capacità non solo di sperare, ma di agire guidata da quella speranza, portando avanti progetti concreti, si leggono negli occhi degli oltre mille ragazzi di San Patrignano, seduti nell'auditorium della comunità, ad ascoltare la presentazione della biografia della donna che ha contribuito, in qualche modo, a salvarli.

"San Patrignano è il progetto più importante della mia vita, con mio marito Gianmarco abbiamo davvero creduto che dare una seconda opportunità a chi è stato vittima della droga, a chi è più fragile, sia un dovere e l'abbiamo fatto col cuore per oltre 40 anni insieme, e adesso io ho la fortuna di continuare anche con mio figlio, ma dare un piccolissimo contributo, perché poi qua sono i volontari, gli operatori, gli educatori che ogni giorno si dedicano a ridare ai giovani di San Patrignano, ai giovani in percorso, una seconda opportunità, un riscatto, una rinascita, a loro va il mio ringraziamento", le parole di Letizia Moratti.

Il libro di Letizia Moratti, edito da Solferino, è la storia della sua vita, dedicata alla politica ma soprattutto al progetto di San Patrignano. Un mese fa, nella comunità sono stati inaugurati oltre 280 nuovi alloggi, per permettere a sempre più persone di ricominciare. Perché "ogni vita salvata, è una vittoria per tutta la società".

"Il rapporto tra Letizia e San Patrignano è una lunga storia d'amore, quindi iniziata tanto tanto tempo fa, lei ci mette tutte le sue energie, il suo amore, la sua passione, sono tanti i ragazzi che sono qui e per me sono degli eroi, perché sono dei ragazzi che hanno deciso di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di uscire dalla dipendenza", ha dichiarato Simona Ventura.

Interviste a Letizia Moratti, Simona Ventura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: