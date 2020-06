Dopo l'ok all'ingresso di nuove ragazze e ragazzi, la comunità di San Patrignano riapre alle visite dei famigliari dei suoi ospiti, che potranno anche tornare a casa per le verifiche previste dal programma di recupero. Al rientro dovranno stare in isolamento per una settimana e poi eseguire il tampone.

La comunità riminese torna così, gradualmente, alla sua quotidianità nella fase 3 dell'emergenza Covid-19. San Patrignano - spiega una nota - darà massima attenzione alle misure di sicurezza per cercare di ridurre al minimo il rischio di contagi. Le visite sono consentite solo al nucleo familiare, tutti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e dovranno avere la mascherina. Il Club nautico di Rimini ha regalato alla comunità un totem termoscanner che è all'ingresso della comunità.