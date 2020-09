San Patrignano ricorda il fondatore a 25 anni dalla scomparsa

Il 19 settembre del 1995, venticinque anni fa, San Patrignano perdeva il suo fondatore, Vincenzo Muccioli. Sabato mattina la Comunità ha sospeso le attività per partecipare alla Santa Messa, celebrata da Don Fiorenzo nell'auditorium del centro di recupero. C'erano tutti, i 1200 ragazzi e ragazze, i volontari e gli educatori che portano avanti l’impegno del centro di recupero.

“Durante la pandemia San Patrignano è stata capace di rimanere salda, unita, continuando a vivere con attenzione gli uni verso gli altri” ha sottolineato il parroco di Sanpa durante l’omelia, ricordando come Muccioli abbia creduto sempre che “ogni persona, anche la più disturbata, la più faticosa, sia un dono e meriti rispetto”.

Accompagnata dalle musiche e dalle voci del coro gospel Sanpa Singers, la messa ha visto anche contributi video per raccontare la lunga storia di San Patrignano e di Vincenzo, un binomio fondato sui valori incarnati dal fondatore, nella lotta contro l’emarginazione e nella speranza di un recupero vero, continuando ad essere per la società, come lui diceva, “non una città ideale, ma rimanendo sempre un luogo di passaggio, in cui gli uomini che la società ha considerato rifiuti, gli emarginati, i disadattati, possano imparare a praticare la libertà dei cittadini, per tornare ad essere elementi positivi in quella stessa società che li aveva rifiutati e avvelenati”.