San Valentino, come lo passano gli italiani

Oggi per il giorno degli innamorati, un sondaggio condotto da Ipsos rivela che in Italia, il 38% delle persone impegnate in una relazione prevede di fare una cena romantica a casa, il 37% di passare la serata fuori casa, sempre all'insegna del romanticismo, e il 34% di fare l’amore. Soltanto il 20% degli italiani pensa di regalare cioccolatini o caramelle al proprio partner, azione molto più comune all'estero, dove la media internazionale di chi regala dolciumi è al 34%. Gli under35 sono più propensi a festeggiare la giornata di oggi e a passare la serata fuori casa.

Il 56% delle coppie italiane dichiara che sia molto o abbastanza probabile festeggiare questa festa. Tra le coppie che non festeggiano San Valentino, sia in Italia che all'estero, il principale motivo è legato al fatto che l'evento è ritenuto troppo commerciale. A pensarla così è il 49% delle coppie intervistate.

Sono 300mila gli italiani che hanno optato per un weekend lungo di vacanza, con cena romantica in agriturismo. Un modo per festeggiare la giornata degli innamorati immersi nella tranquillità della campagna a contatto con la natura. L'analisi è della Coldiretti sulla base delle indicazioni di Terranostra. Si va dalla cucina tipica ai menu a tema afrodisiaci fino alla semplice possibilità di asporto di piatti locali.