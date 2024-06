RINASCITA San Vito: artista 'salva' quercia malata, ora è una scultura di 3 metri Roberto Blasi, insieme a due amici, ha scolpito una quercia secolare creando un grande crocifisso

Poteva sparire per sempre quella quercia che, per secoli, ha fatto compagnia agli abitanti di San Vito, a Santarcangelo: un punto di riferimento per i fedeli della vicina chiesa o anche solo per i passanti alla ricerca di un po' di ombra nei mesi estivi. L'albero era malato, ma un piccolo gruppo di artisti è intervenuto e l'ha 'salvato', trasformandolo in una scultura alta tre metri. Dopo aver ricevuto i necessari permessi, il recupero è iniziato.

Una rappresentazione della crocifissione di Cristo creata da Roberto Blasi insieme a due amici: Augusto Olivieri e Bruno Cecconi. Difficile lavorare quel legno così duro, spiegano gli artisti che, però, non hanno mollato. I primi ad incoraggiarli sono stati proprio gli abitanti felici di vedere la quercia 'rinascere'.

Nel servizio il racconto di Roberto Blasi (scultore) e Piero Ricci (Unità Pastorale San Vito-Santarcangelo)

