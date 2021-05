Sandra Sabattini sarà beatificata il prossimo 24 ottobre

Sarà beatificata il prossimo 24 ottobre Sandra Sabattini, giovane riminese, discepola di don Benzi: la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei Santi. E' quanto rende noto la Diocesi di Rimini: "L'annuncio di Papa Francesco - spiega - è arrivato con una lettera della Segreteria di Stato, firmata dall'arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. La celebrazione era originariamente prevista per domenica 14 giugno 2020, poi sospesa a causa della pandemia".

Sabattini sarà la prima fidanzata santa ammessa all'onore degli altari. Vi arriva dopo una causa durata 13 anni. La giovane, che aveva incontrato la Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e che si è spesa nel servizio per i disabili e per i tossicodipendenti, andando a cercare i poveri di casa in casa, è scomparsa il 2 maggio del 1984, a 22 anni dopo essere stata investita da un'auto ed essere entrata in coma. E' stato riconosciuto un miracolo dovuto alla sua intercessione e, così, la Venerabile verrà iscritta da Papa Francesco tra i Beati.

"La figura di Sandra - osserva il vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi - può essere segnalata come icona credibile e attraente della santità della porta accanto". Per questa santità, prosegue "non occorrono esperienze eccezionali di impegno ascetico o di contemplazione mistica. Alla nostra cara Sandra è bastata la trama di una vita ordinaria, tessuta di fede viva, sostenuta da una preghiera intensa e diffusa". Felice per la beatificazione della giovane romagnola la Papa Giovanni XXIII. "Sarà un momento di immensa gioia - argomenta la guida della Comunità, Giovanni Paolo Ramonda - che condivideremo con i poveri delle missioni della Comunità Papa Giovanni XXIII nelle periferie del mondo. Lo vivremo con lo stesso entusiasmo, semplicità e fede di Sandra".