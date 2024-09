Sangiuliano e il "Boccia gate": per il centrodestra caso chiuso, ma l'opposizione presenta un esposto

Il ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

È un mesto ministro della Cultura a chiedere scusa, praticamente in lacrime, alla moglie e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la relazione sentimentale, come ha dovuto ammettere al Tg1, che lo legava a Maria Rosaria Boccia, aspirante consulente del suo ministero, in particolare per i grandi eventi legati al G7 Cultura, in programma dal 19 settembre a Napoli. Boccia che continua a imperversare su Instagram, dove pubblica documenti, anche se celati, video realizzati furtivamente tra le sale di Montecitorio interdette alla registrazione, e che nel suo ultimo post scrive “Vengo accusata di essere una ricattatrice, ma non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere a esercitarlo”. Per il centrodestra il caso sarebbe chiuso con l'intervista confessione di Sangiuliano.

E c'è chi, come Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, riconduce tutto ad un “Fattore F: potremo chiamarlo volgarmente così – dice – per spiegare quanti grandi uomini politici o di potere si sono rovinati per le donne”. Sangiuliano comunque ha ripreso il lavoro e ha firmato anche il decreto per il nuovo regolamento di organizzazione del dicastero. Ma c'è chi pensa che questa storia non possa concludersi così: il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli ha presentato un esposto al posto di polizia di Montecitorio con l'ipotesi di peculato. Il ministro aveva detto di non aver mai speso un euro di soldi pubblici e di aver pagato tutto di tasca propria, ma per Bonelli va puntualizzato in altre sedi, e le opposizioni chiedono comunque che riferisca in Parlamento.

Nel video l'intervento di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, e le interviste a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia, e a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra