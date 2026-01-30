Sanità accreditata denuncia i tagli nei rimborsi

La sanità accreditata protesta per il taglio dei rimborsi. La denuncia, in una conferenza stampa a Roma presso la Club House di Piazza di Monte Citorio, è di Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti, ospedalità privata. Il primo nodo riguarda il nomenclatore tariffario, che stabilisce quanto il SSN paghi per ogni prestazione sanitaria. Secondo UAP oggi molte tariffe sono sottocosto, come già riconosciuto da sentenze del TAR - fanno notare - con un effetto sistemico grave: le aziende sanitarie pubbliche e le strutture accreditate sono costrette a erogare prestazioni in perdita, con conseguente riduzione dell’offerta, allungamento delle liste di attesa e aggravio dei disavanzi, soprattutto nelle Regioni in piano di rientro. Contestata anche l’introduzione della cosiddetta “farmacia dei servizi”, concepita come canale parallelo di erogazione di prestazioni diagnostiche.

"Prima di tutto non vogliamo essere politicizzati da nessuno, perché la salute non è politica, la salute è contenuti, risoluzioni di questi contenuti e sostegno ai malati. La struttura accreditata per aprire deve ad empiere, guardate, a 420 requisiti ed è giusto, ci mette 3-4 anni per aprire, nessuno ce l'ha contro le farmacie, assolutamente. Noi chiediamo che chiunque fa sanità debba rispettare i requisiti" ha detto Mariastella Giorlandino Presidente UAP.

Molto crtici anche verso la riorganizzazione della rete sanitaria e territoriale "avviata senza criteri chiari e condivisi, che rischia di indebolire i presìdi di prossimità e di allontanare ulteriormente i servizi dai cittadini - rincara Uap-. Avvicinare i servizi non può significare aggirare le regole, né creare una sanità a doppio standard".

"Non capiamo perché, invece di investire, ci sono degli interventi scomposti, come quello dell'abbassamento delle tariffe o come quello delle farmacie dei servizi, che vanno totalmente fuori linea rispetto a questo, che è un sistema sanitario invidiato da tutti e che funziona e garantisce il servizio ai cittadini, che poi è quello che alla fine dovrebbe essere l'interesse di tutti" ha concluso Luca Marino Vicepresidente Sanità di Unindustria.

Nel video le interviste a Mariastella Giorlandino Presidente UAP, Luca Marino Vicepresidente Sanità di Unindustria.








