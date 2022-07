Sanità: E-R; accordo per medici di base, avranno più pazienti

Alleggerimento della burocrazia, maggiori risorse e aumento dei massimali dei pazienti in carico, spazio ai medici in formazione. Ma anche supporto al lavoro dei medici di famiglia tramite infermieri e collaboratori di studio. Questi i principali punti di un accordo sottoscritto ieri dalla Regione Emilia-Romagna con i sindacati dei medici per individuare misure straordinarie per uscire dall'emergenza della carenza dei medici di base, acuita dalla pandemia, e al tempo stesso sperimentare soluzioni che potrebbero rivelarsi efficaci anche in futuro.

L'accordo vale dal momento della firma fino al 30 giugno 2023, con l'impegno entro il 31 ottobre di tornare a discuterne e prevedere ulteriori sviluppi. I massimali per i pazienti saranno portati da 1.500 a 1.800 per chi ha la convenzione da almeno tre anni e i medici in formazione specifica in medicina generale potranno svolgere attività convenzionata, con un numero di pazienti ridotto. La Regione riconoscerà 13 euro per ogni assistito, invece degli attuali 7,50.