Sanità: inaugurata nuova Chirurgia pediatrica di Rimini.

È stata inaugurata a Rimini la nuova Chirurgia pediatrica dell'ospedale Infermi con ambienti resi più accoglienti per i bambini. Nella struttura romagnola sono stati eseguiti 2.400 interventi negli ultimi tre anni. Il restyling rappresenta l'intervento edilizio più importante degli ultimi anni per l'ambito sanitario del Riminese. Il suo costo è stato pari a 1 milione di euro, frutto anche delle donazioni di Banca Malatestiana e dell'associazione 'La Girandola'. "L'Ospedale Infermi di Rimini sarà oggetto di ulteriori finanziamenti da parte della Regione per quel che riguarda il Pnrr - ha detto l'assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini a margine dell'inaugurazione -. Metteremo a disposizione più di 6 milioni di euro per il ricambio delle attrezzature, dotando l'ospedale di attrezzature moderne".

E poi ci sarà un finanziamento per la "riqualificazione dell'ospedale in senso antisismico per oltre 28 milioni di euro", ha aggiunto. Oltre alle opere murarie ed impiantistiche dei 600 metri quadri del nuovo reparto, è stato eseguito un allestimento pittorico che ha lo scopo di 'umanizzare' gli ambienti di cura. Al centro, il bambino. "Il fatto che possa andare in sala operatoria accompagnato dai genitori, magari su una macchinina elettrica e con i clown, tutto questo serve per sviare l'attenzione dal momento di difficoltà", ha spiegato il direttore del reparto, Vincenzo Domenichelli. La Chirurgia pediatrica di Rimini rappresenta l'unico polo di riferimento della Romagna per tutte le patologie chirurgiche in età pediatrica di maggiore complessità. "Abbiamo un turn-over e un indice di occupazione molto basso, perché in tutta la nostra attività viene usata la mini invasività e la gestione fast track del paziente che permette una veloce dimissione e un veloce ritorno a casa", ha detto il primario.

