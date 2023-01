ITALIA Sanità: inaugurato 'Punto di assistenza territoriale' a Sassocorvaro

Sanità: inaugurato 'Punto di assistenza territoriale' a Sassocorvaro.

È stato inaugurato, a Sassocorvaro Auditore (Pesaro Urbino), presso la struttura sanitaria "Lanciarini" di Sassocorvaro, il Punto di assistenza territoriale (Pat) per i residenti della zona. "Una risposta per l'entroterra di Pesaro e Urbino, un servizio aggiuntivo per costruire un circuito di prestazioni che possa garantire l'assistenza necessaria ai territori e al nostro entroterra", ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha preso parte alla cerimonia, insieme al vicepresidente Filippo Saltamartini e agli assessori regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli.

Attiva sette giorni a settimana per 24 ore, garantisce assistenza medica e infermieristica alla popolazione. La contestuale presenza di medici ospedalieri, migliora l'offerta dei servizi attraverso prestazioni diagnostiche e consulenze specialistiche. Il Pat, operativo dallo scorso 10 ottobre, garantisce prestazioni sanitarie di primo intervento di minore gravità attraverso un accesso più agevole e immediato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: