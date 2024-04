Sanpa, non offesero Delogu, archiviati Red Ronnie e i Muccioli

Dopo la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Davide Ercolani, anche il gip di Rimini, Vinicio Cantarini ha archiviato il fascicolo su Red Ronnie, Giacomo e Andrea Muccioli, figli del fondatore di San Patrignano Vincenzo, perché non hanno diffamato Walter Delogu, l'autista del patron della comunità di recupero per tossicodipendenti.

Come riportano i quotidiani locali il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione nei confronti sia dei due figli del patron (assistiti dagli avvocati Giulio Basagni e Alessandro Catrani) che nei confronti del conduttore televisivo e radiofonico (assistito da Guido Magnis), denunciati per diffamazione ai danni di Delogu.

"Sono molto soddisfatto - dice l'avvocato Alessandro Catrani, che ha difeso Andrea Muccioli -. Finalmente si chiude questa assurda vicenda in cui Andrea è stato riconosciuto completamente innocente ed estraneo alle ingiuste accuse rivoltegli dal signor Delogu". La querela era stata presentata da Delogu perché si riteneva diffamato dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa nelle settimane successive alla messa in onda della docuserie "Sanpa" su Netflix.

