Sanremo 2023: annunciati i primi undici Big

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni sono i nomi dei primi undici Big in gara alla 73/a edizione del Festival di Sanremo (7-11 febbraio. "Sono i miei superospiti": annuncia Amadeus al TG1, ribadendo l'importanza delle sue scelte per il cast del Festival di Sanremo 2023, commentando in diretta al Tg1 delle 13.30 l'annuncio dei 22 Big in gara ai quali si andranno ad aggiungere ben sei artisti, scelti tra i finalisti di Sanremo Giovani venerdì 16 dicembre.

"È stata una scelta difficile, ma sono felicissimo - ha sottolineato Amadeus - di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. È stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani". Ora "c'è tanto da fare, questa era una tappa importante, poi venerdì 16 dicembre ci sarà la finale di Sanremo Giovani per completare il cast dei Big e poi tante novità che racconteremo come da tradizione al Tg1".