Sanremo 2023: vince Marco Mengoni con Due vite.

Marco Mengoni è il vincitore della 73ª edizione del Festival di Sanremo con la sua Due vite. Era il superfavorito alla vittoria essendosi classificato per quattro serate di fila al primo posto. Il cantante ha portato sul palco dell'Ariston un brano che “parla di rapporti", ha spiegato Mengoni in una nota, "mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi". Si aggiudica anche il Premio Giancarlo Bigazzi.

Medaglia d'argento per Lazza con Cenere, brano che racconta di un amore tormentato, fatto di complicanze e insicurezze. L’artista chiede di sparire come cenere, ma questa è anche l'elemento da cui risorse la fenice. Bronzo per Mr. Rain con la sua Supereroi. Il cantante, che si è avvalso di un coro di bambini, con la sua canzone racconta dell'importanza di chiedere aiuto quando si lotta contro la depressione o quando si sta vivendo un momento di particolare difficoltà. Avere il coraggio di tendere la mano, è un gesto da eroi. Quarto posto per Ultimo con Alba, brano che invita a superare i propri limiti, prendendosi cura delle proprie ferite e amando chi è diverso da noi. Quinto posto per Tananai con Tango, testo dedicato all’Ucraina che racconta di quotidianità che si sfaldano e amori vissuti a distanza forzata a causa della guerra.



Tra gli altri riconoscimenti: doppia soddisfazione per Colapesce e Dimartino con Splash che vincono il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, mentre il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo va a Coma Cose con L'Addio.

