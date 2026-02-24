#SANREMO2026 Sanremo 2026 al via, si accendono le luci dell’Ariston: in gara 30 Big Prima serata con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Superospite Tiziano Ferro, vota solo la Sala Stampa

Si alza il sipario sull’edizione 2026 del Festival di Sanremo: da questa sera il Teatro Ariston torna al centro della scena musicale italiana con cinque serate in diretta su Rai 1. In gara 30 artisti nella categoria Campioni, tutti con brani inediti in lingua italiana e della durata massima di tre minuti e trenta secondi.

A guidare la prima serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore turco Can Yaman, protagonista della serie Sandokan. Le canzoni verranno votate esclusivamente dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web: al termine sarà resa nota la top five, senza ordine di piazzamento.

Superospite della serata Tiziano Ferro, che celebra i 25 anni di “Xdono” e presenta dal vivo il nuovo singolo “Sono un grande”. Previsti collegamenti con la nave Costa Toscana, dove Max Pezzali sarà con Olly, e con il Suzuki Stage in piazza Colombo, che ospita Gaia.

La diretta dovrebbe chiudersi intorno all’1.25, seguita dal DopoFestival dal Teatro del Casinò condotto da Nicola Savino.

San Marino Rtv seguirà la kermesse con due appuntamenti giornalieri: "Sanremo Vibes" alle 13:30 e "Salotto Sanremo" alle 18:30.

Ecco i nomi degli artisti in gara ordine alfabetico:

Arisa

Bambole di Pezza

Chiello

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Fedez & Masini

Francesco Renga

Fulminacci

J-Ax

LDA e AKA7even

Leo Gassmann

Levante

Luchè

Malika Ayane

Mara Sattei

Maria Antonietta & Colombre

Michele Bravi

Nayt

Patty Pravo

Raf

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sayf

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

Tredici Pietro

