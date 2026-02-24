Sanremo 2026 al via, si accendono le luci dell’Ariston: in gara 30 Big
Prima serata con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Superospite Tiziano Ferro, vota solo la Sala Stampa
Si alza il sipario sull’edizione 2026 del Festival di Sanremo: da questa sera il Teatro Ariston torna al centro della scena musicale italiana con cinque serate in diretta su Rai 1. In gara 30 artisti nella categoria Campioni, tutti con brani inediti in lingua italiana e della durata massima di tre minuti e trenta secondi.
A guidare la prima serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dall’attore turco Can Yaman, protagonista della serie Sandokan. Le canzoni verranno votate esclusivamente dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web: al termine sarà resa nota la top five, senza ordine di piazzamento.
Superospite della serata Tiziano Ferro, che celebra i 25 anni di “Xdono” e presenta dal vivo il nuovo singolo “Sono un grande”. Previsti collegamenti con la nave Costa Toscana, dove Max Pezzali sarà con Olly, e con il Suzuki Stage in piazza Colombo, che ospita Gaia.
La diretta dovrebbe chiudersi intorno all’1.25, seguita dal DopoFestival dal Teatro del Casinò condotto da Nicola Savino.
San Marino Rtv seguirà la kermesse con due appuntamenti giornalieri: "Sanremo Vibes" alle 13:30 e "Salotto Sanremo" alle 18:30.
Ecco i nomi degli artisti in gara ordine alfabetico:
Arisa
Bambole di Pezza
Chiello
Dargen D’Amico
Ditonellapiaga
Eddie Brock
Elettra Lamborghini
Enrico Nigiotti
Ermal Meta
Fedez & Masini
Francesco Renga
Fulminacci
J-Ax
LDA e AKA7even
Leo Gassmann
Levante
Luchè
Malika Ayane
Mara Sattei
Maria Antonietta & Colombre
Michele Bravi
Nayt
Patty Pravo
Raf
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Sayf
Serena Brancale
Tommaso Paradiso
Tredici Pietro
