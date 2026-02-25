TV LIVE ·
Sanremo, AKA 7even e LDA: “Napoli ci ha costruiti, qui per rappresentarla”

Spazio ai giovani al Festival: “Libertà di esprimerci fondamentale, siamo il futuro della musica”

25 feb 2026

Si parlava di famiglie ma anche della città in cui si cresce. Quanto porti di questo nella tua musica?

"Sicuramente portiamo tantissimo. Napoli è una città che ti costruisce come ragazzo, come uomo. Io spero di onorare il nome della mia città su quel palco. È l'unica cosa che mi auguro veramente, oltre a divertirmi e a portarmi dei bei ricordi a casa".

C'è una nuova ondata di giovani al festival, quanto è importante portare anche freschezza?

"È importantissimo, soprattutto perché si dà la possibilità comunque a dei ragazzi di esprimersi. Penso che questa sia la cosa fondamentale. Oggi il diritto di parola e la libertà per un ragazzo è fondamentale. Penso che in realtà, proprio perché potremmo essere il futuro, nulla togliendo ovviamente alla generazione che ci ha cresciuti e che ha insegnato, però è importante soprattutto dare consenso ai ragazzi di avere un futuro spianato. E sapere che a Sanremo ci sono tantissimi giovani, anche come noi, è molto importante".

Le interviste di Maria Letizia Camparsi ad AKA 7even e LDA




