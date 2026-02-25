Sanremo, AKA 7even e LDA: “Napoli ci ha costruiti, qui per rappresentarla”

Si parlava di famiglie ma anche della città in cui si cresce. Quanto porti di questo nella tua musica?

"Sicuramente portiamo tantissimo. Napoli è una città che ti costruisce come ragazzo, come uomo. Io spero di onorare il nome della mia città su quel palco. È l'unica cosa che mi auguro veramente, oltre a divertirmi e a portarmi dei bei ricordi a casa".

C'è una nuova ondata di giovani al festival, quanto è importante portare anche freschezza?

"È importantissimo, soprattutto perché si dà la possibilità comunque a dei ragazzi di esprimersi. Penso che questa sia la cosa fondamentale. Oggi il diritto di parola e la libertà per un ragazzo è fondamentale. Penso che in realtà, proprio perché potremmo essere il futuro, nulla togliendo ovviamente alla generazione che ci ha cresciuti e che ha insegnato, però è importante soprattutto dare consenso ai ragazzi di avere un futuro spianato. E sapere che a Sanremo ci sono tantissimi giovani, anche come noi, è molto importante".

Le interviste di Maria Letizia Camparsi ad AKA 7even e LDA







