Sanremo continua a crescere negli ascolti, i Duran Duran ospiti della terza serata

Carlo Conti batte di nuovo se stesso e non solo. La media dei telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 è di 11,7 milioni, attestandosi al 64,5% di share. Meglio di Amadeus per il conduttore e direttore artistico, ma bisogna sempre ricordare che l’introduzione del Total Audience rende difficile il paragone con gli anni passati.

Sul palco stasera i 14 Big che non si sono esibiti ieri: votano radio e Televoto. A fine serata l'annuncio dei cinque più votati, in ordine randomico, come ripete sempre Conti. Verrà proclamato anche il vincitore delle Nuove Proposte, uno tra Settembre e Alex Wyse. Per questa mini finale votano tutte le giurie.

Ad accompagnare la conduzione un trio tutto femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ospiti Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera, Edoardo Bennato e Dario D'Ambrosi con gli attori del Teatro Patologico: con loro ha trasformato la disabilità in una risorsa e le matrici del teatro.

Super ospiti i Duran Duran, direttamente dal Regno Unito.

Nel video le interviste dell'inviata Maria Letizia Camparsi a Elodie, Elettra Lamborghini e a John Taylor dei Duran Duran

