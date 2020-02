SERATA CONCLUSIVA Sanremo, Diodato vince e vola all’Eurovision Song Contest

“Credo che un Amadeus bis al festival di Sanremo sia auspicabile, perché ha fatto un ottimo lavoro da direttore artistico. Quindi perché no? Ma ne dobbiamo parlare con l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini”. Sono le parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta, nella conferenza stampa conclusiva del 70° Festival di Sanremo.

La serata finale è stata seguita in media su Rai1 da 11 milioni 476mila spettatori con il 60.6% di share. Trionfo per Diodato che fa tris con il Premio della Critica e quello della Sala Stampa per la sezione Campioni. “Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile”, dice il vincitore. Alle sue spalle Francesco Gabbani, e poi la sorpresa Pinguini Tattici Nucleari. È quasi certa la partecipazione di Diodato al prossimo Eurovision Song Contest.

Nel video, il racconto della nostra corrispondente Cristina Giuntini (Presidente OGAE Italy)



