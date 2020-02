LOTTA AI SOPRUSI Sanremo: Gessica Notaro all'Ariston

La violenza contro le donne sarà tra i temi centrali della prima serata di Sanremo 2020: oltre all'atteso monologo della giornalista italo-israeliana Rula Jebreal, una delle donne volute da Amadeus al suo fianco, sul palco ci sarà anche Gessica Notaro, già finalista a Miss Italia, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares nel 2017, che ha fatto della sua esperienza una testimonianza di coraggio e di lotta ai soprusi. Il suo riscatto in questi ultimi anni è passato anche attraverso lo spettacolo, con alcune canzoni incise e la partecipazione a Ballando con le stelle

Per la gara, questi i primi 12 big in gara: Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni e Alberto Urso. In apertura di serata, la sfida tra le prime quattro Nuove Proposte: gli Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia. Superospiti Al Bano e Romina Power accompagnati dalla figlia Romina jr. All'Ariston anche il cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma.



