#SANREMO2026
Sanremo: le emozioni di Sal Da Vinci, Samurai Jay e Mara Sattei
Stasera, dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival, alle 20:40 inizia la seconda serata del Festival di Sanremo. Si inizia con le semifinali delle Nuove Proposte,a ccompagnate sul palco dal conduttore Gianluca Gazzoli, che dureranno fino alle 21:15. La scaletta poi prevede sul palco 15 dei 30 big.
L'inviata Maria Letizia Camparsi ha incontrato Sal Da Vinci, Samurai Jay, Chiello, Arisa, Mara Sattei e Fausto Leali.
