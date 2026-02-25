#SANREMO2026

Sanremo: le emozioni di Sal Da Vinci, Samurai Jay e Mara Sattei

Stasera, dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival, alle 20:40 inizia la seconda serata del Festival di Sanremo. Si inizia con le semifinali delle Nuove Proposte,a ccompagnate sul palco dal conduttore Gianluca Gazzoli, che dureranno fino alle 21:15. La scaletta poi prevede sul palco 15 dei 30 big.

L'inviata Maria Letizia Camparsi ha incontrato Sal Da Vinci, Samurai Jay, Chiello, Arisa, Mara Sattei e Fausto Leali.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy