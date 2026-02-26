#SANREMO2026 Sanremo: Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta la top5 della seconda serata Tra televoto e radio prende forma la classifica provvisoria: sul palco il duetto Laura Pausini - Achille Lauro, omaggi toccanti, comicità e il Premio alla carriera a Fausto Leali. Nelle Nuove Proposte passano Nicolò Filippucci e Angelica Bove.

A conquistare il pubblico e le radio sono Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta. 50-50% in questo caso il peso di televoto e giuria delle radio che ha deciso la top five, sempre in ordine casuale.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo l’esibizione di 15 dei 30 big, oltre alla sfida tra le Nuove Proposte: a passare il turno Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Stasera la finale che decreterà dunque il vincitore della sezione giovani.

Tra i momenti topici della serata il duetto Laura Pausini - Achille Lauro della canzone “16 marzo”. E poi “Perdutamente”, dedicato alle vittime di Crans Montana, dopo che proprio la mamma di un giovane che ha perso la vita la scelse per ricordare il figlio al funerale. Ma Achille Lauro non era l’unico ospite e co-conduttore: oltre a lui sul palco l’ironia geniale di Pilar Fogliati e Lillo.

C’è poi Fausto Leali che riceve il Premio alla carriera e intrattiene il pubblico con una performance. Un po’ di sport con le campionesse d'oro delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e l’appello degli atleti paralimpici impegnati a breve nelle gare: "La cosa che ci piacerebbe di più - dicono - sarebbe avere il sostegno di tutta l'Italia. E’ una cosa che ci manca e che ci dà la forza di continuare".

