Sanremo: Tosca vince nelle cover, Benigni vola alto col "Cantico dei Cantici" Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54.5% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata

È Tosca ad aggiudicarsi la serata dedicata alle cover, in omaggio ai 70 anni del Festival di Sanremo. A votare è stata l'orchestra Rai che ha apprezzato l'interpretazione di “Piazza Grande”, di Lucio Dalla, in duetto con la spagnola Silvia Perez Cruz. Dietro all'interprete romana, Piero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa la classifica completa: 1) Tosca 2) Piero Pelù 3) Pinguini Tattici Nucleari 4) Anastasio 5) Diodato 6) Le Vibrazioni 7) Paolo Jannacci 8) Francesco Gabbani 8) Rancore 10) Marco Masini 11) Raphael Gualazzi 12) Enrico Nigiotti 13) Rita Pavone 14) Irene Grandi 15) Michele Zarrillo 16) Achille Lauro 17) Levante 18) Giordana Angi 19) Elodie 20) Alberto Urso 21) Junior Cally 22) Riki 23) Elettra Lamborghini 24) Bugo e Morgan.

Ospiti internazionali Lewis Capaldi, arista rivelazione scozzese che ieri ha avuto qualche difficoltà sugli “alti”, e Mika, che rende omaggio a Fabrizio De André con “Amore che vieni, amore che vai”.

Un inno all'amore "che è l'infinito messo alla portata di ognuno di noi. Non c'è vita umana che almeno per un momento non sia stata immortale, e lo sapete tutti. Noi che abbiamo avuto in sorte questo scherzo grandioso di essere al mondo, ora sappiamo perché, per amore". Roberto Benigni porta all'Ariston l'esegesi del Cantico dei Cantici, vola alto, tra le allegorie bibliche, spiazzando chi immaginava un monologo politico, e recita "la canzone delle canzoni, che parla di amore fisico di due ragazzi che cantano ognuno l'amore per l'altro.



