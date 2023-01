I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti alle 05:40 circa nel comune di Sant'Agata Feltria per un incendio in appartamento sviluppatosi al primo piano di una palazzina. Con due automezzi sono giunti sul posto e messo al sicuro i 3 occupanti, poi portati in ospedale dal 118 per accertamenti a seguito di inalazione di fumo. Sul posto anche i Carabinieri per risalire alle cause dell'incendio.