VALMARECCHIA Sant’Agata Feltria: edizione da record per la Fiera del Tartufo Bianco Pregiato, oltre 220mila visitatori Strutture sold out per la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, confermatasi tra gli appuntamenti autunnali più amati d’Italia.

Si è chiuso il tradizionale evento di Sant’Agata Feltria: oltre 220mila visitatori hanno partecipato alla Fiera del Tartufo Bianco Pregiato durante le cinque domeniche di ottobre (più una a novembre), tra piatti a base di tartufo, specialità gastronomiche, musica e profumi del territorio.



Ben 160 espositori provenienti da tutta Italia hanno animato il centro storico, trasformato in un percorso sensoriale dedicato all’“Oro dei Boschi”. L’edizione 2025 ha introdotto anche una svolta green, con l’utilizzo di stoviglie riciclabili e compostabili in tutti gli stand gastronomici.



“Un’edizione straordinaria per partecipazione e qualità”, ha commentato Stefano Lidoni, presidente della Pro Loco Sant'Agata Feltria, sottolineando anche la forte presenza di giovani e famiglie. Nessun problema di ordine pubblico, grazie alla sinergia tra Forze dell’Ordine e volontari.

In chiusura, la premiazione del Miglior Tartufo Bianco Pregiato 2025, assegnato a Lorenzo Boldrini, tartufaio di Sant’Agata Feltria. Archiviata la Fiera, il borgo si prepara ora a trasformarsi nel suggestivo “Paese del Natale”, in programma il 30 novembre, 7, 8 e 14 dicembre.



