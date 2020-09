EVENTO CONFERMATO Sant'Agata Feltria: la Fiera del Tartufo Bianco si farà

Il covid non ferma la Fiera del Tartufo Bianco. In una breve nota la Pro-Loco Sant'Agata Feltria comunica che l'evento si svolgerà regolarmente durante tutte le domeniche di ottobre, "nel massimo rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19". Si tratterà della trentacinquesima edizione della manifestazione che propone la valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze di Sant'Agata Feltria, con in testa il tartufo bianco pregiato. La fiera tradizionalmente al suo interno ospita spettacoli itineranti, musiche, animazioni e mostre ed è considerata una delle più importanti del settore a livello nazionale.

