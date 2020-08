Sant’Agata Feltria, si appropria di un assegno e tenta di incassarlo

Una 34enne è stata denunciata dai Carabinieri per ricettazione ed uso di atto falso. È accaduto a Sant’Agata Feltria dove un cittadino aveva denunciato un tentativo di incasso fraudolento di un suo assegno bancario. L’uomo era stato contattato dal direttore della banca, insospettito per la richiesta di pagamento di un assegno di 4.000 Euro. Un importo insolitamente alto per le operazioni normalmente effettuate dal cliente. L’uomo inoltre si era accorto che dalla sua azienda era sparito un carnet di assegni.

I Carabinieri quindi, tramite il C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria), hanno recuperato l’assegno di cui l’uomo non ha riconosciuto la firma di traenza e sono risaliti all’autrice del reato, una 34enne di origini serbe, residente in Valmarecchia, già nota per episodi simili. La donna, nel mese di giugno, aveva incassato, all’ufficio postale di Perticara di Novafeltria, un assegno bancario non trasferibile di euro 4.000,00 sul quale era stata falsificata la firma di traenza. L'assegno faceva parte del carnet sottratto all’uomo. Per la 34enne è scattato il deferimento in stato di libertà per “ricettazione” ed “uso di atto falso”, mentre l’assegno recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.