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Sant'Angelo in Vado: al Dg di RTV Roberto Sergio il premio Tartufo d'Oro 2026

Prestigioso riconoscimento durante la 63° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, storica kermesse marchigiana: tra i premiati anche Ettore Prandini (Coldiretti) e Gino Sabatini (Camera di Commercio)

11 ott 2026
Sant'Angelo in Vado: al Dg di RTV Roberto Sergio il premio Tartufo d'Oro 2026

Domenica 11 ottobre, il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio ha ricevuto il premio Tartufo d'Oro 2026 a Sant'Angelo in Vado, in occasione della 63° Mostra Nazionale del Tartufo Bianco, la storica kermesse marchigiana d'autunno che vede Elio Pasquini tra i principali promotori.

Un riconoscimento, consegnato al Dg dall'Assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche, Giacomo Bugaro, assegnato a personalità che si sono distinte nel mondo dell'impresa, delle istituzioni e dell'informazione.

Sul palco, tra i premiati anche Ettore Prandini (Presidente Nazionale Coldiretti) e Gino Sabatini (Presidente della Camera di Commercio delle Marche)




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