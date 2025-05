CRONACA Sant’Ermete, anziano grave dopo scontro alla rotonda sulla Marecchiese La collisione è avvenuta venerdì mattina davanti al ristorante "Il Gobbo". L’uomo ha riportato un trauma cranico. Code e disagi al traffico.

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena un anziano, di cui non sono state diffuse le generalità, rimasto coinvolto venerdì mattina in un incidente stradale avvenuto lungo la via Marecchiese, all’altezza della rotonda di Sant’Ermete, nei pressi del ristorante “Il Gobbo”.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava procedendo in direzione Rimini quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile – una Opel Combo – mentre imboccava la rotatoria. Nonostante l’impatto non sia stato particolarmente violento, la caduta ha causato un grave trauma cranico all’anziano.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il paziente, lo hanno intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.

L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sulla viabilità, già messa in difficoltà dal maltempo: si sono formate lunghe code e si è reso necessario deviare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: