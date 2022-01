Santa Cristina: a fuoco una canna fumaria, intervengono i Vigili del fuoco [fotogallery]

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti nella serata di venerdì, verso le 19:40, con nove uomini e tre mezzi in via di Santa Cristina, a Rimini, per spegnere l’incendio su una canna fumaria. Le squadre al lavoro sul tetto della villetta, con l’ausilio di un’autoscala, sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme al tetto in legno, parzialmente coinvolto. Dopo aver verificato con la termocamera che la temperatura dell’incendio fosse sotto controllo, le squadre hanno terminato la messa in sicurezza dell’intervento intorno a mezzanotte.

