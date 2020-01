Santa Giustina: a fuoco tre garage con auto all'interno. Vigili al lavoro

Questa mattina alle 9:20 i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti per incendio in località Santa Giustina a Rimini. Ad essere coinvolti nelle fiamme erano tre garage privati a piano terra, dove c'erano parcheggiate due autovetture. Valutata la portata dell'incendio sono state inviate due squadre, con autopompaserbatoio e autobottepompa, per spegnerlo e ripristinare le condizioni di sicurezza, successivamente è intervenuto anche il 'carro aria', con autoprotettori e bombole aria di ricambio per i Vigili intervenuti, coadiuvato dalle direttive del funzionario presente. Sul posto anche Carabinieri e personale sanitario per precauzione. Non si segnala nessun ferito ma solo danni materiali a strutture ed auto coinvolte. Le squadre sono ancora al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza.