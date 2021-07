Santa Giustina: il 15 luglio stop all'erogazione dell'acqua per collegamento alla nuova rete idrica

Lavori di manutenzione programmata sono previsti nella giornata di giovedì 15 luglio: dalle 8.30 alle 18.30 - per circa 10 ore - verrà eseguito l'intervento finale per la bonifica e il potenziamento della rete acquedottistica, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a Santa Giustina di Rimini. Coinvolte le vie Emilia (dal civico 195 al 393), Linaro, Teodorano, Tredozio, Meldola, Verghereto, Brisighella, Villalta, Montiano, Carpinello, Galeata, Bagnacavallo, Modigliana, Castrocaro, Alfonsine, Fusignano, Premilcuore, Fiumicino, Spinello, Ronco, Roncadello, Molino Ronci e Meleto.







Il lavoro riguarderà anche altre strade, collegate alla stessa rete, che fanno parte del territorio comunale di Santarcangelo di Romagna: Emilia (dal civico 14 al 288), Fiori, via Panzacchi, S. Ferrari, via Baldini, Solferino e Caduti di Guerra. Dopo l'intervento Hera avvisa che potrebbero verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che verrà comunicata successivamente.