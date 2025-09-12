CRONACA Santa Sofia, turista dispersa ritrovata dopo una notte nei boschi: lieto fine per una 68enne La donna, residente in provincia di Milano, si era persa cercando funghi nella zona del rifugio Fangacci: mobilitati soccorsi per tutta la notte

Santa Sofia, turista dispersa ritrovata dopo una notte nei boschi: lieto fine per una 68enne.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di una turista 68enne residente in provincia di Milano, dispersa per una notte nei boschi dell’Appennino Cesenate. La donna, arrivata mercoledì con il camper al rifugio Fangacci di Santa Sofia, nel pomeriggio di giovedì si era addentrata nel bosco per cercare funghi senza fare più ritorno.

Le ricerche sono scattate subito dopo l’allarme. Per tutta la notte hanno operato squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco, insieme ai Vigili del Fuoco e a diverse unità cinofile, tra cui una molecolare del servizio regionale toscano. Intorno alle 2.45 si è alzato in volo anche un elicottero del XV Stormo di Cervia, dotato di visori notturni e con a bordo un tecnico del Cnsas.

Fortunatamente, la donna era riuscita a trovare un riparo di fortuna dove ha passato la notte, protetta dal freddo. Nella mattinata di venerdì una pattuglia dei Carabinieri, mentre risaliva verso il campo base ai Fangacci, l’ha rintracciata in buone condizioni. La 68enne ha così potuto fare ritorno al suo camper, mettendo fine a ore di grande apprensione e all’imponente mobilitazione di soccorritori.

