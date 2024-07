Santanché, l'opposizione chiede le dimissioni: "Giorgia Meloni le chiedeva per molto meno"

l'intervista a Matteo Salvini

Fa discutere il nuovo rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè, deciso dalla Procura di Milano per falso in bilancio nel caso Visibilia, il gruppo da lei fondato. La ministra dovrà rispondere anche di truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, l'udienza preliminare è fissata al 9 ottobre. L'opposizione vuole le dimissioni per Santanchè e tira per la giacca la presidente del Consiglio Meloni affinché la faccia dimettere, “perché quando era all'opposizione lei le chiedeva per molto meno”, fanno notare dal Pd, mentre Maiorino, 5Stelle, sostiene che la ministra sia “protetta da una maggioranza e da una presidente del Consiglio che si chiude dietro l'ideologia del garantismo”.

Anche la replica di Matteo Salvini non passa inosservata. In risposta al presidente della Repubblica Mattarella che aveva richiamato l'attenzione sui rischi di “assolutismo della maggioranza” e di “poteri senza limiti”. Il Senato intanto vota la fiducia sul decreto Agricoltura, è la 23esima dall'inizio della legislatura. Il decreto passa alla Camera che ha tempo fino al 14 luglio: prevede misure per coprire i danni alle coltivazioni e agli allevamenti, tra gli altri Xylella e granchio blu, norme sugli impianti fotovoltaici, interventi per la lotta al caporalato, di cui si è parlato anche in una cabina di regia sul Pnrr.

Tra gli emendamenti proposti, anche quello della Lega sulle concessioni balneari, che ha destato polemiche e che chiede la mappatura delle aree disponibili. “Un decreto che non guarda al futuro – ha commentato la senatrice Fregolent, Italia Viva – non c'è nulla per il superamento delle emergenze, dai patogeni ai cambiamenti climatici, troppo poco per la peste suina che tanto sta colpendo e nulla per le imprese agricole”.

Nel video l'intervista a Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti