Santanché nelle Marche per sostenere Acquaroli: "Ricci? Sono garantista con tutti"

La campagna elettorale per le elezioni regionali nelle Marche entra nel vivo, portando la ministra del Turismo Daniela Santanchè dal nord al sud della regione. Tappa sul Monte Catria, poi Senigallia e infine Ascoli Piceno.

Opportunità per la ministra di elogiare il lavoro fatto dalla giunta del presidente uscente Francesco Acquaroli nei suoi cinque anni di governo e sostenere che per far crescere ancora il turismo nella Regione ci voglia un altro mandato del centrodestra.

I dati sul turismo forniti dalla ministra dicono che nel 2024 nelle Marche ci sono state 11 milioni e 800 mila presenze, con una crescita dei lavoratori del comparto del 12 percento, superiore alla media nazionale.

"L'attività turistica - commenta Acquaroli -, può rappresentare lo sviluppo a livello non solo di presenze ma anche di brand in Italia e nel mondo, il turismo rappresenta il settore dove abbiamo il più alto margine di crescita".

Non è mancata l'occasione per un commento di Santanchè sul caso Matteo Ricci, candidato del centrosinistra: "Sono stata garantista con me stessa e sono garantista con tutti. Io non sono mica come i comunisti o questi qua di sinistra che sono a correnti alterne. Se uno è garantista è garantista, a me di Ricci e delle sue indagini non mi interessa. mi interessa la politica e come si amministrano le città e le Regioni. Non voglio che ci sia una magistratura che si sostituisce al corpo elettorale".

In serata la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ospite a San Benedetto del Tronto per presentare il suo libro “L'imprevista” alla rassegna “Incontri con l'Autore”.

Lunedì 4 agosto il centrodestra al gran completo sarà ad Ancona: la premier Giorgia Meloni presenterà gli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche. Ad accompagnarla i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.