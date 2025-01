Santanchè: "Se me lo chiedesse Meloni, mi dimetterei"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Continuano le dichiarazioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè sulla necessità di dimettersi dal governo dopo il rinvio a giudizio per false comunicazioni. Un altro rinvio a giudizio è possibile, non certo, per la presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps, dunque dello Stato, sulla cassa integrazione in Visibilia nel periodo Covid. Prima in un colloquio con i media dice di voler rimanere dov'è, “non mi interessa se un pezzo del mio partito mi vuole fuori – aggiunge, riferendosi a Fratelli d'Italia – il presidente La Russa è mio amico, è certo che non mi abbandonerà mai”, poi puntualizza: “Se il mio presidente del Consiglio mi chiedesse di dimettermi, non avrei dubbi”.

Le massime cariche dello Stato si sono ritrovate al Quirinale per la Giornata della Memoria, celebrata oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri era nei campi di sterminio di Auschwitz- Birkenau per l'80° anniversario della loro liberazione. Presente anche la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta della Shoah, che ha ricordato la sua tragica esperienza.

Intanto, mentre l'Istat per il 2023 registra un aumento del reddito disponibile per le famiglie italiane, ma comunque inferiore all'inflazione, ci si riprova col trasferimento di migranti nei centri di detenzione in Albania: giunto infatti a Shengjin il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare italiana con 49 persone tra bengalesi, in maggioranza, egiziani, ivoriani e gambiani. Ultima fermata il campo di Gjader, nell'entroterra albanese. “Meloni continua a forzare la mano con la deportazione di migranti in Albania – dice Alessandro Zan, europarlamentare Pd – Calpesta le sentenze dei giudici, schiaccia il diritto d'asilo, ignora i pronunciamenti della Corte europea.

Un pasticcio normativo costato 800 milioni di euro”.