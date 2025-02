MOZIONE DI SFIDUCIA Santanchè senza maggioranza alla Camera, presenti solo pochi deputati del suo partito Intanto non si placa lo scontro con la magistratura, dopo l'esposto del Dis la Procura di Perugia indaga sul Procuratore Lo Voi

Iniziata la discussione sulla nuova mozione di sfiducia presentata contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè, già rinviata a giudizio per false comunicazioni e che ne rischia un altro per truffa aggravata ai danni dell'Inps. Ministra presente in Aula, quasi del tutto assente la sua maggioranza, rimarca l'opposizione. Nel reiterare la richiesta di dimissioni, il M5S ricorda anche i motivi per cui Santanchè rischia un secondo rinvio a giudizio. Ma c'è ancora fibrillazione tra governo e magistratura.

Mentre il caso Almasri finisce all'esame della Camera preliminare della Corte penale internazionale, perché l'Italia è venuta meno ad una richiesta di cooperazione per l'arresto e la consegna del generale libico, caso per cui mezzo governo è indagato dalla Procura della Repubblica di Roma, la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro la stessa Procura, e dunque contro il procuratore capo Lo Voi, a seguito dell'esposto del Dis, dipartimento informazioni e sicurezza, su presunte rivelazioni di notizie riservate.

Nel video gli interventi alla Camera di Federico Gianassi, deputato Partito Democratico, e di Francesco Silvestri, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle

