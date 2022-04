CRONACA Santarcangelo: 36enne esce di strada e finisce nel fosso, è grave

Santarcangelo: 36enne esce di strada e finisce nel fosso, è grave.

Grave incidente nella serata di ieri, attorno alle 21.30, in Via Trasversale Marecchia, fra Santarcangelo di Romagna e San Martino dei Mulini. All'altezza del civico 1110, una Lancia Ypsilon è uscita di strada finendo nel fosso a lato della strada. A bordo un uomo di 36 anni di Forlì-Cesena, stabilizzato dal 118 e poi trasportato d'urgenza, in codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia stradale di Rimini e i Vigili del fuoco che hanno utilizzato un argano per recuperare il mezzo. Nel sinistro non è stato coinvolto nessun altro veicolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: