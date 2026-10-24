CRONACA Santarcangelo, aggredisce e violenta l'ex compagna: 38enne arrestato La donna, vittima di minacce e persecuzioni da mesi, è stata aggredita nella propria abitazione. Per lei lesioni e una frattura al naso

Santarcangelo, aggredisce e violenta l'ex compagna: 38enne arrestato.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e minacce nei confronti dell'ex compagna, una giovane donna residente a Santarcangelo di Romagna. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio più grave risale al 1° ottobre, quando l'uomo avrebbe sorpreso la donna mentre usciva di casa per recarsi al lavoro. Dopo averla minacciata con un coltello, l'avrebbe trascinata all'interno dell'abitazione, picchiata e costretta a subire una violenza sessuale. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di mesi di minacce e comportamenti persecutori, iniziati dopo la decisione della donna di interrompere la relazione.

Durante l'episodio, il 38enne avrebbe pronunciato anche la frase: "Se non sei mia, non sarai di nessun altro". Successivamente l'uomo avrebbe obbligato l'ex compagna a salire in automobile, minacciandola nuovamente, per poi lasciarla a Rimini, nei pressi del luogo di lavoro. Qui la donna è riuscita a chiedere aiuto a una collega e a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale Infermi, dove le sono state riscontrate diverse lesioni e la frattura delle ossa nasali, con una prognosi di almeno 20 giorni.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, si sono avvalse delle testimonianze raccolte e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Alla luce degli elementi acquisiti e del rischio di reiterazione dei reati, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne, ora detenuto nella casa circondariale di Rimini, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



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