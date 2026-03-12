CRONACA Santarcangelo, aggredisce l’ex e le strappa il cellulare: arrestato 20enne Il giovane, già sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri con il telefono della vittima.

Santarcangelo, aggredisce l’ex e le strappa il cellulare: arrestato 20enne.

Avrebbe raggiunto l’ex fidanzata all’esterno di un locale del centro di Santarcangelo di Romagna, l’avrebbe minacciata, insultata e poi aggredita fino a strapparle il cellulare dalle mani. Per questo un 20enne del posto è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini con l’accusa di rapina ai danni della giovane.

L’intervento è scattato nella notte di mercoledì, intorno alla mezzanotte, dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112. Secondo quanto ricostruito dai militari, la ragazza si trovava fuori da un locale mentre festeggiava il compleanno di un’amica quando è stata raggiunta dall’ex compagno. Il giovane, dopo averla avvicinata con atteggiamento minaccioso davanti ad altre persone, l’avrebbe afferrata con forza iniziando anche a riprendere la scena con il proprio telefono.

Quando la donna ha tentato di liberarsi e di documentare a sua volta quanto stava accadendo, il 20enne l’avrebbe colpita più volte al volto, strattonandola e portandole via lo smartphone prima di fuggire a piedi nelle vie vicine.

Le ricerche sono partite immediatamente e i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco dopo, non lontano dal luogo dell’aggressione. Al momento del controllo aveva ancora con sé il telefono appena sottratto, poi restituito alla proprietaria.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il giovane era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con obbligo di mantenere almeno 500 metri di distanza e con applicazione del braccialetto elettronico. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Rimini, a disposizione della Procura.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: