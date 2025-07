POLEMICA Santarcangelo alza la voce: "Noi capofila della resistenza culturale contro i tagli del governo" Il sindaco Filippo Sacchetti lancia un messaggio forte: “La piazza del mondo del Festival capofila della protesta contro un governo che vuole oscurare e omologare la cultura”

Un teatro a cielo aperto che si trasforma in presidio di libertà. È questa l’atmosfera che si respira a Santarcangelo di Romagna, dove la 55ª edizione del Festival Internazionale del Teatro in Piazza si è aperta nel segno della "resistenza culturale".

Spettacoli, concerti, performance site-specific, musica immersa nel verde de “L’Imbosco” e artisti da ogni parte del mondo animano una città che da oltre mezzo secolo fa dell’arte un baluardo contro ogni omologazione. A guidare il fronte della protesta è il sindaco Filippo Sacchetti, che dalla gremita Piazza Ganganelli ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “La piazza del mondo del Festival di Santarcangelo capofila della protesta contro un governo che vuole oscurare e omologare la cultura”.

Il riferimento è alle recenti decisioni del Ministero della Cultura e della relativa commissione, che – secondo Sacchetti – penalizzano la vera ricerca artistica a favore di logiche commerciali e di chi "mette in cartellone i volti noti della tv”.

“Non lasceremo passare sotto silenzio – ha proseguito il sindaco – la scelta di far pesare meno fra i criteri per i contributi del Ministero aspetti quali innovazione, rischio culturale e dimensione internazionale per favorire logiche commerciali basate su biglietti venduti e ricavi”. Sacchetti, affiancato da altri amministratori locali e regionali, ha ribadito l’impegno a “resistere tutti insieme”, rilanciando l’appello all’unità del mondo culturale nazionale, “partendo dalla piazza del mondo di Santarcangelo e unendoci in tutta Italia”.

Nel mirino anche la mancata presenza dei commissari ministeriali al festival, a partire da Marco Lepre, presidente della commissione multidisciplinare che ha abbassato il punteggio assegnato al festival da 28 a 14 punti, con conseguente taglio dei fondi pubblici. “Un’occasione persa per confrontarsi con una comunità viva e consapevole, che chiede solo una cosa: continuare a dare spazio all’arte, ai diritti, alla libertà di pensiero. Soprattutto quando è scomoda”.

