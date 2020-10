CORONAVIRUS Santarcangelo: annullata la Fiera di San Martino

Santarcangelo: annullata la Fiera di San Martino.

Annullata la Fiera di San Martino. In seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma ha firmato l’ordinanza di annullamento della fiera. Già da diverse settimane gli organizzatori della Fiera di San Martino erano al lavoro per valutare ipotesi alternative alla tradizionale Fiera di San Martino. Sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica – che continua ad aggravarsi continuamente – e alla luce delle misure assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri che prevedono espressamente il divieto di svolgimento di fiere e sagre, la Giunta comunale non poteva che decidere per l’annullamento.

“Abbiamo assunto questo provvedimento con grande rammarico, ma con un forte senso di responsabilità – afferma la sindaca Alice Parma – nella consapevolezza che sospendiamo una Fiera la cui storia si perde nei secoli oltre che una tradizione particolarmente sentita dai santarcangiolesi e dai tantissimi visitatori”.



I più letti della settimana: