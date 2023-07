Incidente nella nottata fra venerdì e sabato incidente ieri sera Santarcangelo di Romagna, in zona Santa Giustina. Una Fiat Punto stava procedendo in Via Severino Ferrari, nei pressi del ristorante Hokkaido, quando per ragioni da accertare è uscita di strada e ha distrutto un guardrail in legno. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia di Stato.