Santarcangelo: aveva una piantagione di marijuana in soffitta, denunciato imprenditore

Un imprenditore 46enne di Santarcangelo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e coltivazione di stupefacenti. L'uomo aveva allestito nella soffitta di casa sua una piantagione con circa 10 piante di marijuana, con tanto di apparecchiatura elettronica per l’umificazione, areazione ed illuminazione artificiale. Presente anche un essiccatore in cui si trovavano a maturare alcune piante che avevano fiorito. A scoprire il tutto i Carabinieri di Rimini, che hanno effettuato la perquisizione dopo aver sorpreso il 46enne in strada con una dose di stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione della magistratura.