Santarcangelo: cede un soffitto, travolto operaio [VIDEO]

Stava lavorando lunedì mattina in pieno centro a Santarcangelo, all'interno di un edificio in ristrutturazione, quando il soffitto ha improvvisamente ceduto travolgendolo. Un operaio 34 enne è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Era cosciente, con una frattura scomposta ad un arto superiore ed altre ferite, quando è stato estratto da sotto i calcinacci e portato al pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della stazione di Santarcangelo e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: