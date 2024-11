INCIDENTE Santarcangelo: ciclista ferito dalla caduta di un semaforo L’incidente, avvenuto durante la Fiera di San Martino, ha destato preoccupazione.

Santarcangelo: ciclista ferito dalla caduta di un semaforo.

Incidente, senza gravi conseguenze, per un ciclista di 57 anni a Santarcangelo. L'uomo - riporta Altarimini - si trovava in bicicletta all'incrocio tra la Via Emilia e Via Mazzini, quando un semaforo gli è caduto sulla testa, causandogli diverse ferite.

Un automobilista ha prestato i primi soccorsi e allertato il 118, e l'uomo è stato trasportato all'ospedale Franchini. Al nosocomio, una Tac alla testa ha escluso lesioni gravi e il 57enne è stato dimesso in giornata.

L’incidente, avvenuto durante la Fiera di San Martino, ha destato preoccupazione, dato che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi con la folla presente nella zona. Il ciclista, insieme al suo avvocato, sta valutando la possibilità di un'azione legale.

