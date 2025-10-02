Santarcangelo di Romagna revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Il Consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna, con voto unanime dei presenti, ha approvato ieri la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. I consiglieri dei gruppi Fratelli d’Italia e Alleanza Civica, contrari alla misura, hanno però lasciato l’aula prima della votazione, definendola un atto “propagandistico” e tardivo.

Il sindaco Sacchetti, in apertura del comma ha dichiarato: “Non cancelliamo la storia. Con questo atto Santarcangelo decide da che parte stare”, sottolineando la volontà di ribadire i valori della libertà, della democrazia e del rispetto, principi fondanti nella memoria antifascista della città.













